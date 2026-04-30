Einsatz mit Spürhunden: Polizei durchsucht Gebäudekomplex

Der Verdacht auf einen Einbruch hat in Rothenburgsort für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt – sogar Diensthunde wurden angefordert.

Am Donnerstagnachmittag ist die Polizei zu einem größeren Einsatz am Brandshofer Deich ausgerückt. Gegen 15.50 Uhr ging ein Notruf ein: In einem weitläufigen, leerstehenden Gebäudekomplex wurden Einbrecher vermutet. In dem Komplex sind auch Firmen ansässig, die dem Unternehmer und Ex-HSV-Boss Thomas Wüstefeld gehören.

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Aufgrund der Größe des Geländes forderten die Einsatzkräfte zusätzlich Polizeihunde an, um das Areal systematisch zu durchsuchen, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Am Ende blieb die Suche jedoch ohne Erfolg: Verdächtige Personen wurden nicht gefunden, der Einsatz wurde beendet.