Schwer bewaffnete Spezialkräfte in Wohngebiet: 13-Jähriger festgenommen

Polizeieinsatz am Mittwochmittag in Hummelsbüttel: Ein möglicherweise bewaffneter 13-Jähriger drohte, auf seinen Vater loszugehen. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an – und nahm den Jungen fest.

Gegen 14 Uhr meldete sich jemand bei der Polizei, weil er einen 13-Jährigen mit einer Waffe gesehen haben wollte, bestätigt ein Sprecher der Polizei. Nach MOPO-Informationen soll die Waffe wie eine Schusswaffe ausgesehen haben. Es war nicht auszuschließen, dass der Junge in dem Haus eventuell auf seinen Vater losgehen würde.

Auch schwer bewaffnete Einsatzkräfte eines Spezialkommandos wurden zur Unterstützung gerufen. hfr Auch schwer bewaffnete Einsatzkräfte eines Spezialkommandos wurden zur Unterstützung gerufen.

Spezialkräfte mit Maschinenpistolen zur Unterstützung

Die Beamten fuhren mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen zu dem Einsatzort im Wohngebiet am Grützmühlenweg, auch Spezialkräfte mit Maschinenpistolen waren zur Unterstützung vor Ort.

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Der Junge verließ das Haus und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ob der 13-Jährige tatsächlich eine Schusswaffe bei sich hatte, muss noch geklärt werden. (zc)