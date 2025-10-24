Unfall in Hamburg: Junge (9) läuft vor Auto – Krankenhaus

In Lohbrügge ist am Freitag ein Neunjähriger bei einem Unfall verletzt worden: Der Junge wollte von einer Bushaltestelle aus die Straße überqueren – und lief direkt vor ein Auto.

Die Polizei wurde gegen 11.50 Uhr alarmiert: An der Bushaltestelle Haempten in der Straße Reinbeker Redder war es zu einem Unfall mit einem Jungen gekommen. Wie die Polizei zur MOPO sagte, habe der Neunjährige an der Haltestelle hinter einem Bus die Straße überqueren wollen. Dabei war er aber direkt vor das Auto eines 65-Jährigen gelaufen – es kam zum Zusammenstoß.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem Weg zum Einsatz: Feuerwehrauto landet im Graben

Der Junge wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er für eine Nacht zur Beobachtung bleibt. Der Autofahrer blieb unverletzt. (mwi)