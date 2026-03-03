mopo plus logo
Ein Mercedes ist in den Eingangsbereich einer Apotheke gerast.

Der Mercedes touchierte zunächst ein anderes Auto und krachte dann in den Eingangsbereich einer Apotheke. Foto: Lars Ebner

  • Bergedorf

Senior verliert die Kontrolle und kracht mit Mercedes in Apotheke

Aufregung in Bergedorf: Am frühen Dienstagabend ist ein Mann mit seinem Mercedes-SUV zunächst gegen ein anderes Auto gefahren – und dann in eine Apotheke.

Unzählige Glassplitter liegen im Eingangsbereich einer Apotheke im Weidenbaumsweg. Dort war am Dienstag um kurz vor 18 Uhr ein älterer Mann mit seinem Auto verunfallt.

Mercedes touchierte weiteres Auto

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte, hatte der Mann zunächst ein anderes Auto touchiert und war anschließend in den Eingang der Apotheke gekracht.

Laut Feuerwehr war zunächst befürchtet worden, dass Menschen in dem Wagen eingeklemmt sind. Zum Glück bewahrheitete sich das nicht. Lediglich der Fahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls laufen.

