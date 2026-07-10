Polizei
Einsatz in Bergedorf: Maschine brennt in Gewerbebetrieb
Feuerwehreinsatz in Bergedorf: In einem Gewerbebetrieb ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.
Dichter Rauch stieg am Freitagnachmittag aus einem Gebäude an der Kurt-A.-Körber-Chaussee auf. Wenig später war die Feuerwehr vor Ort.
Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor 16.30 Uhr alarmiert. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatte im ersten Stock des dreigeschossigen Betriebsgebäudes eine Lasermaschine gebrannt. Nachdem die Flammen gelöscht waren, musste das Gebäude gelüftet werden.
Lasermaschine in Gewerbebetrieb brannte
Wie ein Reporter vor Ort berichtet, musste die Straße während des Einsatzes gesperrt werden. Auch die Räume von angrenzenden Firmen seien kontrolliert worden.
Das könnte Sie auch interessieren:
Ein Rettungswagen stand vorsorglich bereit, kam jedoch nicht zum Einsatz: Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Rund eine Stunde nach dem Alarm waren die insgesamt 16 Feuerwehrkräfte weiterhin vor Ort. (mwi)