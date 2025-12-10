Aufregung an der Osterstraße: Zeugen melden Schlägerei – Großeinsatz

Große Aufregung am Mittwochabend in Eimsbüttel: Zeugen berichten von einer Schlägerei und einem geworfenen Fahrrad an der Osterstraße. Die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an. Was bisher bekannt ist.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes auf MOPO-Nachfrage sagte, wählten Zeugen gegen 19 Uhr den Notruf und meldeten einen Streit zwischen zwei Männern an der Ecke Osterstraße/Heußweg. Im weiteren Verlauf soll eine weitere Person plötzlich ein Fahrrad geworfen haben, hieß es. Mehrere Beteiligte sollen sich anschließend gegenseitig geschubst haben; eine Person sei dabei zu Boden gegangen.

Alkoholisierte und Verletzte in Eimsbüttel

Die Polizei rückte mit sechs Streifenwagen an und sperrte die Straße ab. Die Beamten versuchen nun, den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Nach ersten Informationen könnten mehrere der Beteiligten alkoholisiert gewesen sein. Es soll Verletzte geben – wie viele und wie schwer, war am Mittwochabend zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.