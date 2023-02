Die kleine Ladenzeile an der Straße Pepermölenbek besteht aus dem Kulturverein „Taxifahrer e.V.“, dem Friseurgeschäft von Ömer Balat und einem Kiosk. Balat betreibt seinen Salon schon über zehn Jahre. In den Läden links und rechts von ihm verkehren laut Polizei immer wieder Personen, die im Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln. Und diese Tatsache macht Balat das Leben schwer.

Zum wiederholten Male stürmten Drogenfahnder am Donnerstagabend einen Kiosk und einen Kulturverein auf St. Pauli. Erneut konnten die Polizisten Beweismittel sicherstellen. Und dazwischen ein Friseur, dessen Geschäft jedes Mal unbeabsichtigt in Mitleidenschaft gezogen wird.

Polizei geht gegen Drogenszene auf dem Kiez vor

Dass rund um den Kiez das Drogengeschäft floriert, ist kein Geheimnis. Die Polizei ermittelt und observiert hier täglich. Immer wieder gehen den Beamten größere und kleine Fische dabei ins Netz. Dadurch erlangen sie Hinweise auf weitere mögliche Objekte, in denen ebenfalls mit Drogen gedealt werden soll. Darunter auch der Kiosk und der Kulturverein im Pepermölenbek.

Friseur Ömer Balat ist entsetzt. Zum wiederholten Male wurde sein Friseurgeschäft durchsucht. Marius Roeer Friseur Ömer Balat ist entsetzt. Zum wiederholten Male wurde sein Friseurgeschäft durchsucht.

Am vergangenen Donnerstag reichte die Beweislage erneut, um Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken. Bewaffnete Polizisten stürmten am späten Nachmittag den Kulturverein, den Kiosk – und den Friseur. Die in den Läden angetroffenen Personen wurden festgesetzt. So auch ein Mann, der gerade zwecks Rasur frisch eingeschäumt auf dem Stuhl saß und dann so eine Stunde ausharren musste.

Rund 170 Schuss scharfe Munition sichergestellt

Der Aktion waren ein Ermittlungsverfahren in anderer Sache und längere Observationen vorausgegangen. Personen, die laut Polizei dem Drogenmilieu zugeordnet werden, sollen hier zwischen dem 29. November und 26. Dezember letzten Jahren Heroin in nicht geringer Menge zum Verkauf versteckt haben. Bei der Razzia vom letzten Donnerstag wurden dann neben Drogen auch offenbar manipulierte Spielautomaten und rund 170 scharfe Patronen für Schusswaffen gefunden.

Im Friseursalon konnte nichts gefunden werden. Ömer Balat gibt an, nichts mit Drogen und anderen krummen Geschäften zu tun zu haben. Aber die drei Geschäfte sind durch einen Kellergang verbunden. Observationen zufolge sollen Verdächtige etwa zunächst in den Kiosk gegangen sein und später durch das Friseurgeschäft wieder rausgegangen sein. „Das fällt kaum auf, wenn in meinem Laden viele Kunden sind. Die Toiletten liegen auch im Keller“, sagt der Friseur zur MOPO.

Nachdem sein Geschäft nun mehrfach zur Zielscheibe wurde und er es sich nach den pandemiebedingten Schließungen nicht erlauben kann, dass Kunden wegen solcher Ereignisse fernbleiben, will Balat reagieren. Er will den Vermieter jetzt gebeten haben, bauliche Veränderungen im Kellergang vorzunehmen, um künftig von Razzien verschont zu bleiben.