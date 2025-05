Einen Tag nach Messerattacke: Große Waffenkontrolle am Hauptbahnhof

Ab 17 Uhr lief am Samstag eine Großkontrolle von Landespolizei, Bundespolizei und S-Bahn-Wache am Hamburger Hauptbahnhof – nur einen Tag nach dem schrecklichen Messerangriff einer 39-jährigen.

Zur Einhaltung der Waffenverbotszone waren mehr als einhundert Sicherheitsmitarbeiter der verschiedenen Behörden und Unternehmen im Einsatz.

Fundstücke der Waffenkontrolle am Hauptbahnhof ROEER Fundstücke der Waffenkontrolle am Hauptbahnhof

Der Schwerpunkt lag am Südsteg des Hauptbahnhofes, es seien aber auch mobile Teams im Bahnhof und im Bahnhofsumfeld unterwegs, so ein Polizist vor Ort. Eine Bilanz der Kontrolle, die bis in die Nacht andauern soll, wird am Sonntag veröffentlicht.