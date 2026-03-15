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Autofahrer kracht beim Zurücksetzen in Streifenwagen – Unfall in der Schanze

Am Streifenwagen entstand Blechschaden. Foto: Privat / hfr

  • Sternschanze

Polizei stand hinter ihm: Autofahrer begeht verhängnisvollen Fehler

In der Schanze ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen gekommen. Ein Autofahrer hatte beim Zurücksetzen offenbar nicht in den Rückspiegel geschaut und war in ein Polizeiauto gekracht.

Wie die Polizei bestätigte, passierte der Unfall gegen 0.10 Uhr an der Schanzenstraße Höhe Neuer Pferdemarkt. Dort musste ein Autofahrer verkehrsbedingt stoppen. Um weiterfahren zu können, beging er einen verhängnisvollen Fehler.

Blechschaden nach Unfall mit Polizeiauto

Laut Polizei legte der Mann den Rückwärtsgang ein, um zurückzusetzen. Dabei übersah er offenbar einen hinter seinem Fahrzeug stehenden Streifenwagen und krachte in diesen. Verletzt wurde bei dem Crash zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden.

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