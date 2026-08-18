Ein Polizist beobachtet im Hauptbahnhof einen verdächtigen Mann und erwischt ihn daraufhin beim Dienstahl.

Bundespolizisten bekamen es am Montagmorgen im Hamburger Hauptbahnhof mit einem eher ungewöhnlichen Diebstahl zu tun: Ein Beamter hatte einen verdächtigen Mann im Blick – und erwischte ihn schließlich dabei, wie er gleich zwölf Mundharmonikas klaute.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei hatte ein Beamter einer Quadrostreife gegen 9.10 Uhr am Südsteg einen sich verdächtig verhaltenden Mann (41) entdeckt und ihn daraufhin beobachtet. Kurz darauf betrat der 41-Jährige vor den Augen des Polizisten einen Kiosk – und schlug dort zu.

Zwölf Mundharmonikas gestohlen – U-Haft

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Aus einem Verkaufsständer raffte der Mann zwölf Mundharmonikas zusammen und packte sie in seinen Rucksack. Als er den Kiosk anschließend ohne zu bezahlen verlassen wollte, schritt der Polizist ein und nahm ihn vorläufig fest.

Bei der Personalienüberprüfung auf der Wache stellte sich anschließend heraus, dass der 41-Jährige wegen ähnlicher Delikte bereits hinreichend bekannt war. Er kam in Untersuchungshaft.