In Rahlstedt kam es in der Nacht zu drei Bränden. Das hat auch das LKA auf den Plan gerufen.

Ein Feuerwehrmann löscht einen brennenden Motorroller an einer Litfaßsäule in Hamburg-Rahlstedt. HamburgNews/FK

In Hamburg-Rahlstedt ist es in der Nacht zu mehreren Bränden gekommen. Gibt es einen Zusammenhang? Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu mehreren Bränden in Rahlstedt ausrücken, wie ein Sprecher bestätigt. Um 1.18 Uhr der erste Alarm: An der Kühlungsborner Straße stand ein Mülleimer aus Plastik in Flammen.

Nur zehn Minuten später rückte die Feuerwehr zum nächsten Einsatz aus. Auch am Rahlstedter Weg brannte ein Mülleimer.

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LKA ermittelt zu möglichen Zusammenhängen

Um 1.48 Uhr dann der dritte Einsatz. An der August-Krogmann-Straße brannte ein Motorroller. Die Flammen griffen zudem auf eine Litfaßsäule über. Die Feuerwehr war bei jedem Brand mit jeweils einem Löschfahrzeug vor Ort.

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Auch die Polizei war vor Ort. Nun hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, wie ein Sprecher der Polizei bestätigt. (kla)