Eine neue und hochgefährliche Einbruchsmethode ist in Hamburg auf dem Vormarsch. Einbrecher spritzen giftige und ätzende Säure in Haustürschlösser – und verschaffen sich so nahezu geräuschlos Zugang zu Wohnungen. Am Sonntagabend schlugen die Kriminellen erneut zu, diesmal in der Hamburger Altstadt. Die Täter nehmen sich bevorzugt bestimmte Schlosstypen vor. Mit einer weiteren Masche versuchen Einbrecher zudem rauszufinden, wer gerade im Urlaub oder anderweitig nicht zu Hause ist.