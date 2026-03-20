Einbruch in Ottensen: Jugendliche gestoppt – doch es gibt ein Problem

Zwei Teenagerinnen sollen in der Borselstraße (Ottensen) in eine Wohnung eingebrochen sein. Doch es gibt Probleme bei der Identifizierung der mutmaßlichen Einbrecherinnen.

Als ein Mann am Donnerstagmorgen um kurz nach 10 Uhr in seine Wohnung zurückkehrte, traf er in dem Haus auf zwei weibliche Jugendliche. Sie flüchteten, als sie ihn sahen.

Nach Einbruch in Ottensen: Haftbefehl erlassen

Der Mann stellte kurz darauf fest, dass in seine Wohnung eingebrochen und die Räume durchsucht worden waren. Er rief die Polizei.

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Auf dem Bahnsteig vom Bahnhof Ottensen trafen die Beamten auf zwei weibliche Jugendliche, auf die die Personenbeschreibung passte, so die Polizei. Bei der Überprüfung seien bei ihnen mutmaßliches Diebesgut und Aufbruchwerkzeug festgestellt worden. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Mutmaßliche Einbrecherinnen in U-Haft

Beide kamen zunächst in U-Haft. Dort erließ ein Richter Haftbefehl für eine der jungen Frauen, die andere durfte mangels Haftgründen wieder gehen. Die eindeutige Identifizierung der Tatverdächtigen steht noch aus.

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Die Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt für Spezielle Einbruchskriminalität („Castle”). Die Beamten prüfen auch, ob die mutmaßlichen Täterinnen für weitere Taten in Betracht kommen. (dg)

