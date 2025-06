Einbruch in Nobel-Viertel in Hamburg – Täter erbeuten ein Vermögen

Mitten am Tag sind Einbrecher am Dienstag in eine Wohnung in Rotherbaum eingestiegen und haben sämtliche Räume durchwühlt. Dabei erbeuteten sie einen Tresor. Nun kam heraus: Darin lagerte ein Vermögen.

Laut Polizei brachen die zwei Männer zwischen 12 und 12.25 Uhr die Tür einer Wohnung an der Feldbrunnenstraße auf und verschafften sich so Zutritt. Ob die Täter einen Tipp bekommen haben oder es Zufall war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Täter erbeuten Tresor mit wertvollem Inhalt

In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher alle Räume. Schließlich entkamen sie mit einem Tresor, der offenbar nicht fest verankert war. Nach MOPO-Informationen befanden sich darin neben Edelmetallen und Goldmünzen auch wertvoller Schmuck. Der Wert der Beute soll rund 600.000 Euro betragen. Zeugen, die die Täter sahen, riefen die Polizei.

Die Täter sind etwa 25 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftig und haben laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“. Einer von ihnen trug beigefarbene Oberbekleidung. Sie sollen in einem dunklen Wagen geflüchtet sein, vermutlich in einem VW Polo. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286-56789.