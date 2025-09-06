Knallgelber 250.000-Euro-Porsche geklaut: Polizei sucht Zeugen

Einbrecher haben in Hamburg-Waltershof zugeschlagen – und dabei unter anderem einen sündhaft teuren Porsche erbeutet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und hat ein Foto des gestohlenen Sportwagens veröffentlicht.

Zwischen dem 30. August und dem 2. September brachen die Unbekannten in eine Lagerhalle im Stadtteil Waltershof ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren mehrere Täter beteiligt.

Gestohlener Porsche kostet neu rund 250.000 Euro

In dem Gebäude lagerten zahlreiche Waren – darunter auch ein Porsche 911 GT3 RS mit mehr als 500 PS. Der Neupreis des Sportwagens liegt bei rund 250.000 Euro. Wie genau die Tat ablief, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen weiter.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Telefonnummer 040 / 4286 – 56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (zc)