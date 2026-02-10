Großeinsatz in Hamburg: Auto rast in Juwelierladen – Täter auf der Flucht

In der Nacht zu Dienstag ist in Harburg offenbar in einen Juwelierladen eingebrochen worden – ein Auto raste in das Schaufenster. Vom Täter gibt es am frühen Dienstagmorgen keine Spur.

Die Polizei wurde gegen 3.30 Uhr in die Harburger Rathausstraße gerufen, so der Lagedienst der Polizei zur MOPO. Ein VW Golf war in das Schaufenster eines Juweliers gefahren. Mehr Informationen – etwa dazu, ob etwas gestohlen wurde und wer der oder die Autofahrer waren – gab es am frühen Dienstagmorgen noch nicht, da der Einsatz noch lief.

Das könnte Sie auch interessieren: „Den haben sie nie gefasst“: Zugbegleiterin spricht darüber, was sie täglich erlebt

Die Hintergründe würden derzeit untersucht, hieß es. Die Beamten sicherten Spuren an dem Juwelierladen. Die Suche nach dem flüchtigen Täter läuft. (nf)