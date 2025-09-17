Riesen-Loch in der Tür: Einbruch in Hamburger Einkaufspassage

Mitten in der Nacht krachte es in der Seevepassage: Unbekannte haben ein riesiges Loch in die Eingangstür eines Mobilfunkladens gerissen. Drinnen: zerstörte Vitrinen, Glas auf dem Boden – und die Täter längst verschwunden.

Ein Anrufer meldete der Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen 4.40 Uhr, dass Unbekannte in das Mobilfunkgeschäft eingedrungen seien. Als Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 46 vor Ort eintrafen, stellten sie ein großes Loch in der Eingangstür fest. Im Inneren des Geschäfts waren mehrere Vitrinen und Glasflächen zerstört.

Ob und in welchem Umfang Diebesgut erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hat das Harburger Einbruchsdezernat (LKA 182) übernommen.