Einbruch in Grundschule: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach den Tätern

Die Diebe kamen in der Nacht: Zwei Männer sind am späten Montagabend in die Grundschule Westerschule im Hamburger Stadtteil Finkenwerder eingebrochen. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie.

Ein Passant hatte gegen 22.46 Uhr die Lichter von Taschenlampen im Inneren des Gebäudes aufblitzen sehen und die Polizei alarmiert. Das sagte der Lagedienst am Dienstagmorgen.

Offenbar waren die Täter über ein Kellerfenster in das Schulgebäude am Finkenwerder Landscheideweg eingedrungen. Anschließend begaben sie sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in das Lehrerzimmer, wo sie die Schränke durchwühlten.

Auch Hunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Ob sie dabei auch Dinge entwendeten, ist noch unklar. Eine Streifenwagenbesatzung machte sich auf die Suche und entdeckte zwei Verdächtige kurz darauf in der Nähe des Tatorts.

Als die Männer das Polizeifahrzeug wahrnahmen, flüchteten sie zu Fuß. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch Hunde und der Polizeihubschrauber „Libelle“ eingesetzt wurden, konnten die Personen nicht gefunden werden. (mp)