Einbruch in große Villa – Hubschrauber „Libelle“ im Einsatz

Großeinsatz der Polizei am frühen Donnerstagabend in Altona: In einer größeren Villa in der Straße Am Kiekeberg ist es wohl zu einem Einbruch gekommen. Es gab zwei Festnahmen.

Gegen 17.47 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zum Tatort geschickt. Kurz darauf stieg auch der Hubschrauber „Libelle“ auf und erreichte gegen 18.07 Uhr den Einsatzort, um aus der Luft bei der Suche nach dem flüchtigen Täter zu helfen.

Und das wohl mit Erfolg. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Ob und was bei dem Einbruch erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Der Einsatz läuft noch, die Ermittlungen dauern an.