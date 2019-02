Einbruch im Handy-Shop: Klauten die Diebe nur Attrappen?

Altstadt -

Mitten in der Nacht schlugen die Gangster zu: Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in den Telekom-Shop an der Spitalerstraße eingebrochen. Ob sie teure Smartphone und Tablets entwendet haben, ist bisher noch unklar.

Gegen 4 Uhr schepperte es und die Alarmanlage des Geschäfts löste aus. Dann muss alles ganz schnell gegangen sein. Als der Sicherheitsdienst nachschaute, waren der oder die Täter bereits über alle Berge.

Nach ersten Informationen durchstöberten die Einbrecher offenbar nur die Gegenstände im Untergeschoss. Dort sollen sich allerdings nur täuschend echt aussehende Dummys befinden.



Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos, die Täter entkamen.