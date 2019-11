Einbruch bei Hamburger Promi: Diebe steigen bei Tim Mälzer ein – 30.000 Euro weg!

Sternschanze -

Promi-Koch Tim Mälzer ist Opfer eines schweren Diebstahls geworden: Unbekannte sind am Montagmorgen in sein Restaurant „Bullerei“ an der Lagerstraße eingebrochen. Die Diebe erbeuteten nach MOPO-Informationen einen Tresor mit 30.000 Euro!

Sie waren zu dritt und kamen vermummt: Um 5.55 Uhr brachen die drei Männer laut Polizei mit einem Brecheisen eine Seitentür auf und verschafften sich so Zugang zum Restaurant von TV-Koch Tim Mälzer.

Einbruch bei Tim Mälzer: Diebe entdecken Tresor

Sie begaben sich in den ersten Stock, wo sie in einem Büro den knapp 300 Kilo schweren Tresor entdeckten. Laut Polizei wuchteten die Männer den schweren Kasten zur Treppe und stießen ihn dort hinunter. Danach schleiften sie den Tresor aus dem Gebäude und entkamen unerkannt.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls übernommen. Nähere Erkenntnisse soll die Auswertung der Kamera-Aufnahmen ergeben. (ng)