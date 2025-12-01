Einbruch auf dem Weihnachtsmarkt in der City – Mann springt ins Wasser

Diese Flucht vor der Polizei endete im Wasser: Nachdem er versucht hatte, in einen Stand auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt in der Neustadt einzubrechen, ist ein Mann ins Bleichenfleet gesprungen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, sprang der Mann am frühen Morgen ins Wasser und kletterte auf eine Terrasse. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um ihn mit einem kleinen Rettungsboot zu holen.

Nach Angaben der Polizei kletterte der Verdächtige jedoch selbstständig wieder aus dem Wasser. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen wegen einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)