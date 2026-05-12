Lehrer hört verdächtige Geräusche – Polizei wird an Hamburger Schule fündig

Mitten in den Ferien drangen Jugendliche in eine Schule in Harburg ein. Ein aufmerksamer Lehrer bemerkte verdächtige Geräusche – kurz darauf rückte die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen an.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend an der Stadtteilschule „Feuervogel“ an der Maretstraße im Phoenix-Viertel. Gegen 18.45 Uhr hörte ein Lehrer Stimmen und Geräusche aus dem eigentlich leeren Schulgebäude und alarmierte den Notruf, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte.

Brechstange bei Durchsuchung gefunden

Die drei 16-jährigen Täter konnten beim Versuch, zu flüchten, auf dem Schulgelände gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten unter anderem eine Brechstange sowie weitere mögliche Einbruchswerkzeuge. Das Trio wurde vorläufig festgenommen.

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Mit Unterstützung eines Diensthundes durchsuchten die Beamten anschließend die weitläufige Schule. Dabei stellte sich heraus, dass mehrere Klassenräume durchwühlt worden waren. (rei)