Einbruch an den Landungsbrücken – Tresor entwendet

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte ein Restaurant auf St. Pauli ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich mindestens ein Täter gegen 3 Uhr Zutritt zu dem Lokal an der Landungsbrücke 10. Zusammen mit einem Komplizen entwendete er gewaltsam einen Tresor – das Duo flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Vermummte Täter flüchten mit Beute

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwei vermummte Personen. Eine war dunkel gekleidet, trug eine Schirmmütze, Kapuze, helle Schuhe und Handschuhe. Die zweite Person war mit einer knielangen Daunenjacke, hell reflektierenden Sportschuhen, einem Basecap und ebenfalls Handschuhen bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp/rei)

