Mann bricht in Wohnung ein – doch seine Beweggründe sind rätselhaft. Warum auch die Feuerwehr verständigt wurde.

Ein Einbruch der anderen Art in Stellingen: Ein Mann dringt in eine Wohnung ein, hält sich auf dem Balkon auf, raucht und unterhält sich mit der Polizei – ehe er sich dann doch versteckt.

Der Mieter der Wohnung an der Flaßheide kam am Samstagabend gegen 18.15 Uhr nach Hause und bemerkte, dass etwas mit der Tür nicht stimmte – das Schloss klemmte. Er rief den Schlüsseldienst.

Diensthund wird angefordert

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Dieser öffnete die Tür – dahinter trat ein Mann hervor. Weil der Mieter dort aber alleine wohnte, wurde die Wohnungstür auf seinen Wunsch hin wieder verschlossen und die Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Beamten hielt sich der Einbrecher inzwischen auf dem Balkon auf und rauchte – offenbar völlig tiefenentspannt – eine Zigarette. Er soll sich mit den Polizisten, die ihn von anderen Einsätzen wiedererkannten, sogar unterhalten haben.

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Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann vom Balkon aus dem dritten Stock springt, stellte die Feuerwehr eine Schutzbarriere auf. Die Polizei zog derweil einen Diensthund dazu.

Kripo ermittelt

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Mit diesem gingen die Beamten in die Wohnung – doch vom Einbrecher keine Spur. Er hatte sich versteckt, wurde dann aber gefunden. „Er ergab sich widerstandslos und wurde festgenommen“, so ein Polizeisprecher. Die Hintergründe des Einbruchs sind unbekannt. Die Kripo ermittelt.



