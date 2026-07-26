Ein 24-Jähriger starb, ein 19-Jähriger konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Bei einem blutigen Streit in der Nähe des U-Bahnhofs Berne ist am Samstagabend ein Mann gestorben. Ein weiterer wurde so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste.

Vier Männer waren gegen 22.45 Uhr vor dem U-Bahnhof Berne aus noch ungeklärten Gründen in Streit geraten: Die Lage eskalierte, einer der vier zog eine Schreckschusswaffe und gab mehrere Schüsse ab – ein weiterer stach die anderen beiden Beteiligten nieder.

Ein Toter nach eskaliertem Streit vor U-Bahnhof

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Ein 19-Jähriger und ein 24-Jähriger wurden lebensgefährlich verletzt, einer von ihnen soll sich noch zu seiner nahegelegenen Wohnung an der Berner Koppel geschleppt haben. Wer Polizei und Rettungskräfte alarmierte, ist unklar.

Mitarbeiter der Spurensicherung am Tatort. Marius Roeer

Die beiden Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Während sich der Zustand des 19-Jährigen nach einer Notoperation laut Polizei stabilisiert hat, kam für den 24-Jährigen jede Hilfe zu spät, er starb noch in der Nacht.

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22-Jähriger nach tödlichem Streit festgenommen

Die Polizei konnte nach Zeugenhinweisen einen 22-Jährigen Ungarn festnehmen, der mit dem Taxi vom Tatort geflüchtet war. Bei ihm wurden mehrere Messer und eine Schusswaffe gefunden. Er gilt aber anscheinend nicht als der Hauptverdächtige, gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, nicht wegen eines Tötungsdelikts.

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Weiterhin verschwunden ist der vierte an der Auseinandersetzung beteiligte Mann. Bei der Suche nach ihm bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer (040) 42 86 - 56 789. Die Mordkommission führt die Ermittlungen.