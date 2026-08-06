Viel zu tun für die Feuerwehr im Hamburger Südosten: Eine Brandserie hat sich in der Nacht zum Donnerstag durch Bergedorf gezogen. Im Schloss lösten Rauchmelder aus, das Gebäude musste belüftet werden.

Der erste Fall wurde gegen 2.30 Uhr vom Johann-Adolf-Hasse-Platz gemeldet. Dort brannten zwei große Sonnenschirme eines Gastronomiebetriebs. Außerdem wurde daneben der laut Polizei „untaugliche Versuch“ unternommen, den Vollgummireifen eines abgestellten Radladers anzuzünden. Beide Brände wurden schnell gelöscht.

Am Bergedorfer Schloss brennen Müllbehälter

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Knapp eine Stunde später gab es den nächsten Alarm: Rund um das nur einen Steinwurf entfernte Bergedorfer Schloss brannten mehrere Müllbehälter – die Feuerwehr spricht von drei Containern, die Polizei von sieben. Da der Rauch in das historische Gebäude zog, lösten dort die Warnmelder aus. Das Schloss musste entraucht werden, so die Feuerwehr zur MOPO.

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Schließlich rückten die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr noch einmal aus: Wieder brannte ein Mülleimer, dieses Mal auf der Stuhlrohrstraße, wenige Hundert Meter vom Schloss entfernt. Auch dieser Brand war kein Problem für die Feuerwehr. Zur Ursache der Brandserie hat die Polizei noch keine Erkenntnisse. Täterhinweise gebe es nicht, so ein Sprecher.