Innerhalb weniger Stunden sind am Donnerstag in Hamburger Zügen zwei Gepäckstücke gestohlen worden. In beiden Fällen führt die Spur zu 33-jährigen Männern. Während Reisende in Altona einen Dieb bis zum Eintreffen der Bundespolizei aufhielten, wurde der Tatverdächtige im zweiten Fall nach einer Videoauswertung festgenommen.

Der erste Fall ereignete sich gegen 6.50 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof. Aus einem dort stehenden ICE 920 soll ein 33-jähriger Mann eine Laptoptasche gestohlen haben. Der 42-jährige Besitzer hatte den Zug verlassen und kurz darauf bemerkt, dass er seine Tasche mit einem Laptop im Wert von rund 2500 Euro, 900 Euro Bargeld und einer Geldbörse vergessen hatte. Als er zum Zug zurückkehrte, war die Tasche verschwunden.

Ganz schön doof: Dieb geht mit frisch geklauter Karte einkaufen

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Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass seine entwendeten Bankkarten in einem Kiosk am Steindamm benutzt worden waren. Die Bundespolizei wertete daraufhin die Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof aus und erkannte den Tatverdächtigen. Einsatzkräfte der Landespolizei nahmen den 33-jährigen iranischen Staatsangehörigen wenig später auf der Stralsunder Straße vorläufig fest.

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Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das Portemonnaie samt Geldkarten. Der Verbleib des Laptops und des Bargelds ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem hatte der Mann sechs Sektflaschen bei sich, deren Eigentum er nicht nachweisen konnte. Gegen ihn wurden Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, Computerbetrugs und der Unterschlagung eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er der Untersuchungshaftanstalt zur Haftprüfung zugeführt.

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Tasche aus Zug geklaut: Dieb geht stiften – Zeugen halten ihn fest

Nur knapp drei Stunden später kam es am Bahnhof Hamburg-Altona zu einem weiteren Diebstahl. Gegen 9.45 Uhr soll ein 33-jähriger Schwede im stehenden EC 306 auf der Strecke Hamburg–Stockholm eine Reisetasche im Wert von rund 400 Euro gestohlen haben. Anschließend verließ er den Zug und wollte flüchten.

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Zwei Bahnreisende bemerkten den Diebstahl, liefen dem Mann hinterher und stellten ihn auf dem Bahnsteig. Sie alarmierten die Bundespolizei. Die 41-jährige Geschädigte erhielt ihre Tasche später vollständig zurück. Der Tatverdächtige wurde zum Bundespolizeirevier Altona gebracht. Da seine Identität zunächst nicht festgestellt werden konnte, nahmen die Beamten Kontakt zu schwedischen Behörden auf. Dort konnte seine Identität schließlich zweifelsfrei geklärt werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. (rei)