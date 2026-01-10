Mitten in Hamburg: Schneemann vor Polizeirevier entführt

Am Polizeikommissariat am Wiesendamm (Winterhude) haben Beamte am Donnerstag einen Schneemann gebaut. Doch der eiskalte Gast wurde entführt – die Polizisten leiteten eine Fahndung ein.

Im Schutze der Dunkelheit schlichen sich dunkle Gestalten heran. In Windeseile packten die Männer den Schneemann und entführten ihn. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang ihnen in einem auffällig roten Auto die Flucht.

Entführter Schneemann: Foto aufgetaucht

Im Kreise seiner Entführer scheint sich der Schneemann recht wohl zu fühlen. Privat. Im Kreise seiner Entführer scheint sich der Schneemann recht wohl zu fühlen.

Nun tauchte das Entführungsopfer wieder auf. Ein Foto zeigt die Schneeskulptur umringt von ihren Kidnappern – vor einer Hamburger Feuerwache: Die Feuerwehrleute hatten den Polizeibeamten einen Streich gespielt.

Lösegeldforderungen sollen bislang nicht eingegangen sein. Nach MOPO-Informationen ist das „Entführungsopfer“ wohlbehalten und fühlt sich an seiner neuen Bleibe wohl.