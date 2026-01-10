mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schneemann in Hamburg entführt

Schneemann vor Hamburger Polizeiwache „entführt“: Die Täter haben die Skulptur gepackt und tragen sie weg. Foto: Privat.

  • Winterhude

Mitten in Hamburg: Schneemann vor Polizeirevier entführt

Am Polizeikommissariat am Wiesendamm (Winterhude) haben Beamte am Donnerstag einen Schneemann gebaut. Doch der eiskalte Gast wurde entführt – die Polizisten leiteten eine Fahndung ein.

Im Schutze der Dunkelheit schlichen sich dunkle Gestalten heran. In Windeseile packten die Männer den Schneemann und entführten ihn. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang ihnen in einem auffällig roten Auto die Flucht.

Entführter Schneemann: Foto aufgetaucht

Im Kreise seiner Entführer scheint sich der Schneemann recht wohl zu fühlen. Privat.
Schneemann vom Polizeirevier entführt – Fotos aufgetaucht
Im Kreise seiner Entführer scheint sich der Schneemann recht wohl zu fühlen.

Nun tauchte das Entführungsopfer wieder auf. Ein Foto zeigt die Schneeskulptur umringt von ihren Kidnappern – vor einer Hamburger Feuerwache: Die Feuerwehrleute hatten den Polizeibeamten einen Streich gespielt.

Das könnte Sie auch interessieren: Meinung: Dünnes Eis: Immer das Genöle über den Winterdienst

Lösegeldforderungen sollen bislang nicht eingegangen sein. Nach MOPO-Informationen ist das „Entführungsopfer“ wohlbehalten und fühlt sich an seiner neuen Bleibe wohl.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test