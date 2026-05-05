Ehepaar in Wohnung brutal überfallen und ausgeraubt – Zeugenaufruf

Zwei Männer haben am Montag in Hoheluft-West ein Ehepaar überfallen und ausgeraubt. Dabei wurde der Mann gefesselt und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Raubüberfall kam es um kurz nach 22 Uhr in der Wohnung des Paares in der Gärtnerstraße. Laut Polizei kam der Mann (63) zu diesem Zeitpunkt nach Hause und wurde am Fahrstuhl von zwei maskierten Männern angegriffen. Danach sei der 63-Jährige in die Wohnung gedrängt worden, wo sich auch seine Ehefrau (59) aufhielt.

Hoheluft-West: Ehemann gefesselt und mit Schusswaffe bedroht

Dort fesselten die Täter den Ehemann, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Daraufhin sei von der Ehefrau ein dreistelliger Geldbetrag übergeben worden. Danach flüchteten die Räuber. Die Polizei fahndete mit sechs Streifenwagen nach ihnen.

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Ein Täter ist etwa 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Sein Komplize soll circa 1,75 Meter groß und schlank sein. Auch er trug dunkle Kleidung. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.

