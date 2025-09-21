Ehepaar gerät in S-Bahn in Streit und wird heftig attackiert

In einer S-Bahn in Hamburg ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen, bei der eine Frau (42) und ihr Ehemann (41) geschlagen, getreten und dadurch teils schwer verletzt worden sind. Die Bundespolizei ermittelt.

Das Ehepaar geriet den Angaben der Bundespolizei zufolge aus unbekannten Gründen in einer S3 zwischen der Station Diebsteich und Altona in Streit mit zwei Männern (30, 31). Sprecher Rüdiger Carstens: „Nachdem die 42-Jährige aufstand und sich in Richtung der Männer begab, soll sie umgehend von dem Duo mit heftigen Schlägen ins Gesicht attackiert worden sein.“

Nach Schlägen in S-Bahn: Frau kommt ins Krankenhaus

Der zur Hilfe kommende Ehemann sei dann zu Boden gebracht und ebenfalls geschlagen worden. Am Boden liegend, soll der Ehemann dann noch getreten worden sein. Währenddessen sollen die Männer auch die Frau weiter attackiert haben. Am Bahnhof Altona stiegen die Männer aus der Bahn und flüchteten.

Bundespolizisten kümmerten sich um das Ehepaar, der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung. Die Frau hatte bei dem Angriff erhebliche Prellungen und einen blutenden Schnitt im Gesicht erlitten. Sie kam in eine Klinik, ihr Ehemann lehnte eine Behandlung ab.

Die Bundespolizei fahndete sofort nach dem flüchtigen Duo – und hatte Erfolg: „Die Tatverdächtigen konnten am ZOB gestellt werden“, so Carstens weiter. Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,57 und 1,34 Promille. Die Männer verweigerten die Aussage, gegen sie wurde ein entsprechende Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eingeleitet. Zudem erhielten sie ein Aufenthaltsverbot für St. Pauli und Altona. (dg)