mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Fahrer eines E-Scooters stürzte bei einem Unfall mit einem Golf.

Der Fahrer eines E-Scooters stürzte bei einem Unfall mit einem Golf. Foto: Lenthe-Medien

  • Sinstorf

E-Scooter-Fahrer kann nach Unfall seine Beine nicht mehr spüren

Ein 37-Jähriger will abends in Sinstorf mit seinem Auto wenden und übersieht einen E-Scooter. Es kommt zur Kollision. Der Fahrer des Rollers muss ins Krankenhaus – er soll abgelenkt gewesen sein.

Schwerer Unfall am Donnerstagabend: Ein Autofahrer hat einen Mann auf einem E-Scooter übersehen und angefahren. Der 37-Jährige wollte auf dem Sinstorfer Kirchweg wenden und fuhr dafür rückwärts in eine Einfahrt. Als er vorwärts wieder anfuhr, erfasste er einen 23-Jährigen auf dessen E-Scooter.

Das könnte Sie auch interessieren: Erst flexen, dann täuschen: Die besonders dreiste Masche der Fahrraddiebe

Der E-Scooter-Fahrer stürzte auf den Asphalt, in der Folge konnte er laut Polizei seine Beine nicht mehr spüren. Er kam ins Krankenhaus. Laut einem Reporter vor Ort sagten Zeugen, der 23-Jährige habe während der Fahrt auf sein Handy geschaut. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test