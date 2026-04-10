E-Scooter-Fahrer kann nach Unfall seine Beine nicht mehr spüren

Ein 37-Jähriger will abends in Sinstorf mit seinem Auto wenden und übersieht einen E-Scooter. Es kommt zur Kollision. Der Fahrer des Rollers muss ins Krankenhaus – er soll abgelenkt gewesen sein.

Schwerer Unfall am Donnerstagabend: Ein Autofahrer hat einen Mann auf einem E-Scooter übersehen und angefahren. Der 37-Jährige wollte auf dem Sinstorfer Kirchweg wenden und fuhr dafür rückwärts in eine Einfahrt. Als er vorwärts wieder anfuhr, erfasste er einen 23-Jährigen auf dessen E-Scooter.

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Der E-Scooter-Fahrer stürzte auf den Asphalt, in der Folge konnte er laut Polizei seine Beine nicht mehr spüren. Er kam ins Krankenhaus. Laut einem Reporter vor Ort sagten Zeugen, der 23-Jährige habe während der Fahrt auf sein Handy geschaut. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen. Der 37-Jährige blieb unverletzt.