E-Scooter unter Auto eingeklemmt – Rollerfahrer im Krankenhaus

Am Dienstagvormittag kam es in Wilhelmsburg zu einem schweren Unfall: Ein Autofahrer klemmte mit seinem Pkw einen Leih-Scooter unter seinem Gefährt ein. Glücklicherweise geriet der Scooterfahrer nicht unter den Wagen.

Der Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Scooter ereignete sich um 11.37 Uhr an der Kreuzung Neuhöfer Straße und Veringstraße. Wie die Feuerwehr auf Anfrage der MOPO mitteilte, ist zur Unfallursache bisher nichts bekannt. Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll sich der Unfall ereignet haben, als der Scooterfahrer den Fußgängerüberweg der Kreuzung queren wollte.

Während der Scooter unter dem BMW 3er eingeklemmt wurde, soll der Fahrer nicht unter das Auto geraten sein. Trotzdem soll er verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren worden sein. (apa)