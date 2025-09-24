E-Scooter-Fahrerin (14) fährt bei Rot und wird von Auto erfasst – schwer verletzt

Tragischer Unfall in Bergedorf: Eine 14-Jährige wird auf ihrem E-Scooter von einem Auto erfasst – sie soll bei Rot über die Ampel gefahren sein. Das Mädchen erleidet schwere Verletzungen an Kopf und Rücken, ein Notarzt wird alarmiert.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 18.35 Uhr am Oberen Landweg. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll die 14-Jährige zuvor vermutlich bei Rot über eine Ampel gefahren sein. Ein Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zum Zusammenstoß.

Dabei erlitt die Jugendliche schwere Verletzungen an Kopf und Rücken und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde ein Notarzt angefordert, dann jedoch wieder abbestellt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Seit 19.43 Uhr ist die Straße wieder uneingeschränkt befahrbar. Das Verkehrsunfallteam der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (apa)