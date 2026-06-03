E-Scooter-Fahrer wollen Auto ausweichen – und krachen zusammen

Am Mittwochnachmittag stießen in Ohlsdorf zwei E-Scooter-Fahrer zusammen. Sie versuchten offenbar einem Pick-up-Truck auszuweichen – und stürzten dabei auf die Straße.

Die Rettungskräfte wurden gegen 15 Uhr in die Fuhlsbüttler Straße gerufen, bestätigt eine Feuerwehrsprecherin. Eine Person erlitt bei dem Sturz leichte Schürfwunden am Ellenbogen, die andere blieb unverletzt. Keiner von beiden musste im Krankenhaus behandelt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: AfD-Veranstaltung auf Schiff: Jetzt macht auch die Sylter Politik Druck

Nach ersten Erkenntnissen hatten die E-Scooter-Fahrer versucht, einem Pick-up-Truck auszuweichen, der aus einer Parklücke kam und den Radweg überquerte. Bei dem Ausweichmanöver sollen sie dann zusammengestoßen und gestürzt sein. (mp)