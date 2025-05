Hamburg: E-Auto geht beim Laden in Flammen auf – Bewohner in Gefahr

In Schnelsen ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz gekommen. Ein E-Auto, das zum Laden zwischen zwei Häusern gestanden hatte, ging in Flammen auf und brachte die Bewohner in Gefahr.

Zu dem Einsatz kam es gegen 5.50 Uhr an der Pinneberger Straße. Dort hatte der Besitzer eines Elektro-VWs sein Fahrzeug in der Nacht abgestellt und an eine Ladestation angeschlossen. Rund zwei Stunden später wurde er durch eine starke Rauchentwicklung darauf aufmerksam, dass sein Auto brennt.

Die Flammen erfassten laut Feuerwehr die Fassaden der Häuser – deren Bewohner waren dadurch in Gefahr. Aus diesem Grund wurde, laut einem Sprecher, eine höhere Alarmstufe ausgelöst. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten zusätzlich an. Die Flammen waren nach gut einer Stunde gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzte hat es zum Glück nicht gegeben.