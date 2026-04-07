E-Auto geht in Flammen auf – Feuer droht auf Haus in Hamburg überzugreifen

In Rahlstedt ist am Montagabend ein E-Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.

Der Brand wurde gegen 20.44 Uhr in der Stapelfelder Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des Ladeanschlusses des Fahrzeugs aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Flammen.

E-Auto brennt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte schließlich verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde niemand.

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Da es sich um ein Elektroauto handelt, musste das Fahrzeug anschließend von einer Spezialfirma in einen Wassercontainer verbracht werden. Damit soll verhindert werden, dass sich die Batterie erneut entzündet. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. (rei)