Duschcontainer in Hamburger Unterkunft in Flammen – Mann rettet sich

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Winterhude ist es am Freitagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Auf dem Gelände war ein Brand in einem Duschcontainer ausgebrochen, ein Mann konnte sich leicht verletzt retten.

Zum Brandausbruch kam es gegen 19.40 Uhr in einer Unterkunft an der Sydneystraße. Dort war ein Bewohner der Unterkunft in einen Duschcontainer gegangen. Kurz darauf züngelten Flammen. Der Mann konnte sich leicht verletzt in Sicherheit bringen, in die Klinik musste er nicht gebracht werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Diese wurden laut einem Sprecher nach gut 30 Minuten unter Kontrolle gebracht. Dennoch war der Duschcontainer nicht mehr nutzbar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.