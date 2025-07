Brutale Masche in Hamburg: Jugendliche reißen Goldketten vom Hals – Festnahme!

Seit Juni hielt eine Serie brutaler Straßenraube Hamburg in Atem – nun gelang der Polizei am vergangenen Freitag ein entscheidender Schlag: Zwei jugendliche Tatverdächtige stehen im Verdacht, für mehrere Überfälle in Steilshoop, Uhlenhorst und Barmbek verantwortlich zu sein. Dabei rissen sie ihren Opfern Goldketten vom Hals.

Die Täter gingen laut Polizei mit einer besonders hinterhältigen Methode vor: Einer der jungen Männer sprach Passant:innen scheinbar harmlos an und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen schlug ein Komplize plötzlich zu und riss dem überraschten Opfer eine Goldkette vom Hals.

Haftbefehl gegen 17-Jährigen vollstreckt

In einem besonders brutalen Fall wurde eine Frau mit Pfefferspray attackiert. Anschließend versuchten die Täter, ihr eine teure Armbanduhr zu entreißen.

Im Laufe der Ermittlungen gerieten zwei Jugendliche ins Visier der Kripo: ein 17-jähriger Algerier und ein 16-jähriger Marokkaner. Am Freitagmorgen wurde der ältere der beiden an seiner Wohnanschrift festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor – er kam in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung wurden zudem Beweismittel sichergestellt. Der 16-jährige Komplize, gegen den ebenfalls ein Haftbefehl vorliegt, konnte bislang nicht angetroffen werden. Nach ihm wird gefahndet.