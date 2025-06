Unfall auf A7-Brücke: Auto durchbricht Geländer und stürzt in die Tiefe

Bei einem Unfall auf der A7-Überführung in Schnelsen hat ein Auto einen Zaun durchbrochen und ist in die Tiefe gestürzt – direkt auf einen Grünstreifen neben der Autobahn.

Laut Polizei muss der Fahrer am Pfingstsonntagvormittag gegen 10.20 Uhr auf der bekannten Vielohweg-Brücke unterwegs gewesen sein und dann – aus bisher ungeklärten Gründen – über den Gegenverkehr hinweg auf einen Zaun zugefahren sein. Durch den Aufprall gab der Zaun nach, das Auto fiel in die Tiefe und blieb kopfüber im Grünstreifen liegen, gestützt von durchgebrochenen Stücken des Zauns. „Hinweise auf eine Fremdeinwirkung beziehungsweise auf einen Unfall gibt es nicht“, so ein Polizeisprecher.

Unfall Schnelsen: Fahrer verschwunden – Kran angefordert

Als die Beamten, alarmiert durch Zeugen, am Unfallort ankamen, sahen sie das Auto – vom Fahrer aber fehlte jede Spur. Er muss nach dem Unfall geflüchtet sein. Eine Halterabfrage soll nun Bewegung in die Ermittlungen bringen.

Die Polizei sperrte die Straße, wie lange die Sperrung anhält, ist nicht bekannt. Ein Kran wurde für die Bergung des Wagens angefordert. Der Verkehr auf der angrenzenden A7 ist durch den Unfall nicht beeinträchtigt.