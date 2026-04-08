Duo mit geklauten Bankkarten in Hamburg auf Shopping-Tour – Festnahme

Am Dienstagmittag haben Zivilfahnder in Farmsen-Berne zwei Männer festgenommen, die mutmaßlich mit gestohlenen Bankkarten in mehreren Geschäften Waren gekauft hatten. Einer von ihnen kam in U-Haft.

Laut Polizei beobachteten die Zivilfahnder die beiden Männer zunächst am Hammer Steindamm in Hamburg-Hamm, weil sie sich auffällig und konspirativ verhielten. Die Verdächtigen fuhren zunächst nach Oststeinbek (Kreis Stormarn), wo sie in mehreren Geschäften Waren kauften und ins Auto luden. Anschließend hielten sie an einem Fahrradgeschäft am Friedrich-Ebert-Damm, wo sie ein Fahrrad im Wert von rund 1000 Euro erwarben und ebenfalls in ihr Fahrzeug verluden.

40-Jähriger versucht Beweismittel zu beseitigen und zu flüchten

Während der weiteren Observation fiel den Zivilfahndern eine unsichere Fahrweise des Fahrers auf, bei der er auch eine rote Ampel überfuhr. Mithilfe zugezogener Streifenwagen konnte das Fahrzeug gestoppt und beide Insassen (30 und 40 Jahre) überprüft werden.

Der 40-Jährige gab an, ihm sei übel, und versuchte anschließend in einem Gebüsch, eine Zigarettenschachtel unauffällig zu entsorgen. Kurz darauf versuchte er zu fliehen, wurde aber gestellt. In der Schachtel entdeckten die Beamten mutmaßlich gestohlene Bankkarten, die im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz gekommen sein sollen. Beide Männer wurden festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Gegen den 30-Jährigen, der bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt war, wurde ein Haftbefehl erlassen.

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Später durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 30-Jährigen in Hamburg-Hamm und sicherten weitere Beweismittel. Die Ermittlungen dauern an.