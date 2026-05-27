mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Business-Jet nach der Notlandung am Hamburg Airport.

Der Business-Jet nach der Notlandung am Hamburg Airport. Foto: JOTO

  • Fuhlsbüttel

Druckabfall in Business-Jet: Notfall am Flughafen Hamburg

Ein Luftnotfall hat am Mittwochnachmittag am Hamburg Airport in Fuhlsbüttel einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut ersten Angaben erklärte der Pilot einer Maschine den Notfall, woraufhin Feuerwehrleute am Flughafen in Stellung gingen.

Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, handelte es sich bei dem Flieger um ein sogenanntes Kleinflugzeug, in dem zwei Personen saßen. Demnach gab es an Bord des Business-Jets ein Problem mit der Druckkabine.

Nach Druckabfall: Kleinflugzeug landet sicher in Hamburg

Flight-Tracking-Webseiten zufolge soll das Flugzeug in der Schweiz gestartet sein. Gegen 16.30 Uhr landete die Maschine sicher am Flughafen. Es gab keine Verletzten – die Feuerwehr kam daher nicht zum Einsatz.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test