Druckabfall in Business-Jet: Notfall am Flughafen Hamburg

Ein Luftnotfall hat am Mittwochnachmittag am Hamburg Airport in Fuhlsbüttel einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut ersten Angaben erklärte der Pilot einer Maschine den Notfall, woraufhin Feuerwehrleute am Flughafen in Stellung gingen.

Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, handelte es sich bei dem Flieger um ein sogenanntes Kleinflugzeug, in dem zwei Personen saßen. Demnach gab es an Bord des Business-Jets ein Problem mit der Druckkabine.

Nach Druckabfall: Kleinflugzeug landet sicher in Hamburg

Flight-Tracking-Webseiten zufolge soll das Flugzeug in der Schweiz gestartet sein. Gegen 16.30 Uhr landete die Maschine sicher am Flughafen. Es gab keine Verletzten – die Feuerwehr kam daher nicht zum Einsatz.