Schüsse auf Hamburger Shisha-Bar – Polizei sucht Zeugen

Schüsse auf eine Shisha-Bar in Bramfeld: In der Nacht zu Sonntag wurde mehrfach auf den Laden gefeuert. Einen Tag später soll der Vorbesitzer einen mysteriösen Drohanruf erhalten haben. Kurz darauf wurden die nächsten Einschusslöcher entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei den Schüssen auf die Bar in der Werner-Otto-Straße wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Barbetreiber (29) hatte am Sonntagvormittag die ersten Löcher in der Fassade bemerkt. Am Dienstagvormittag entdeckte er dann neue Einschusslöcher.

Shisha-Bar in Bramfeld: Drohanruf an ehemaligen Betreiber

Am Montag habe der ehemalige Betreiber der Bar zudem einen Drohanruf von einem Unbekannten erhalten, wie er der Polizei berichtete. Der Anruf könnte mit den Taten in Zusammenhang stehen, so die Polizei.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen nach Zeugen und bitten jeden, der in den vergangenen Tagen im Bereich der Shisha-Bar eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, sich unter der Nummer (040) 4286-56789, beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (zc)