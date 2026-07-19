Drogenparty läuft aus dem Ruder: Feuerwehr bricht Wohnungstür auf

In Altona-Altstadt ist es am Sonntagmorgen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. In einer Wohnung war offenbar eine Drogenparty aus dem Ruder gelaufen. Drei Personen, darunter eine 17-Jährige, kamen in die Klinik. Zuvor ging ein Notruf aus Bochum bei der Feuerwehr ein.

Die Rettungskräfte wurden gegen 6.30 Uhr zum Paulinenplatz gerufen. Der Notruf kam aber nicht aus Hamburg, sondern aus dem rund 400 Kilometer entfernten Bochum: Eine der Teilnehmerinnen der „Party“ hatte eine Freundin im Ruhrgebiet angerufen und ihr erzählt, dass bereits zwei Menschen in Ohnmacht gefallen seien und es ihr selbst auch nicht gut gehe.

Die junge Frau verständigte den Notruf – die Alarmierung wurde aus Bochum nach Hamburg weitergeleitet. Daraufhin rückten drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Löschfahrzeug zur Adresse an.

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Drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz

Weil auf Klingeln und Klopfen an der Haustür niemand reagierte, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Drinnen fanden die Retter, darunter ein Notarzt, drei kaum noch ansprechbare Personen. Darunter eine 17-Jährige.

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Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Laut Polizei sollen die Betroffenen an einer Mischung von Drogen und Alkohol kollabiert sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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