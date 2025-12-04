Nach Durchsuchung: Polizei schließt bekannte Bar auf dem Kiez

Wegen des Verdachts, dass dort mit Drogen gehandelt wurde, hat die Polizei Ende November eine Bar auf St. Pauli durchsucht. Nun wurde bekannt: Die Beamten wurden fündig, stellten Drogen sicher und schlossen den Laden.

An der Tür kleben nun ein Polizeisiegel und der behördliche Hinweis, dass die „Vanilla Sky Bar“ in der Hein-Hoyer-Straße beschlagnahmt wurde. Auf Nachfrage teilte ein Polizeisprecher mit, dass es dort eine Durchsuchung gegeben habe, weil Hinweise auf Drogenhandel vorlagen.

Drogen, Dealgeld und Messer sichergestellt

Beschuldigt sind ein 19-jähriger Afghane, ein 26-jähriger Deutscher sowie eine 20-jährige deutsche Staatsangehörige. Ein beantragter Durchsuchungsbeschluss wurde daraufhin am 28. November dieses Jahres vollstreckt.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzia in Kulturverein: 15.000 Euro Bargeld entdeckt – mehrere Festnahmen

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten mehr als 530 Gramm Marihuana, 125 Euro mutmaßliches Dealgeld, szenetypisches Verpackungsmaterial sowie ein Einhandmesser sicher. Aus Gründen der Gefahrenabwehr untersagte das zuständige Bezirksamt den Betrieb. Die weiteren Ermittlungen dauern an.