Drogenfund: Warnschuss – Polizei schnappt mutmaßliche Kokain-Bande

Großschlag gegen mutmaßliche Drogendealer in Hamburg: Acht Verdächtige festgenommen – Ermittler stellen mehr als 80 Kilogramm Kokain sicher.

Einsatzkräfte des Drogendezernats (LKA 62) nahmen am Montag sieben Männer und eine Frau vorläufig fest. Sie sollen mit größeren Mengen Kokain gehandelt haben.

Warnschuss bei Festnahme von Drogendealern

Die Ermittler beobachteten, wie in Wilhelmsburg Paletten aus einem Lkw umgeladen und an einem anderen Ort neu verpackt wurden. Kurz darauf griff die Polizei zu – mehrere Männer wurden festgenommen, einige hatten noch versucht zu flüchten. Dabei fiel auch ein Warnschuss, verletzt wurde niemand.

In der Lieferung entdeckten die Beamten rund 80 Kilogramm Kokain. Parallel durchsuchten sie eine Wohnung in Eimsbüttel, wo weitere Drogen und Bargeld sichergestellt wurden.

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Sechs Tatverdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen eine 22-jährige Frau erhärtete sich der Verdacht nicht – sie wurde wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (rei)