Drogendeal in Hamburg: Zwei Männer festgenommen – hoher Geldbetrag sichergestellt

Eimsbüttel –

Zwei Zivilfahnder der Polizei wurden am Dienstagabend auf einen vermeintlichen Drogendeal zwischen zwei Männern aufmerksam. Bei der Überprüfung fanden sie Drogen und mehrere Tausend Euro.

Wie die Polizei mitteilte, geriet gegen 22.40 Uhr ein Mann (22) am Bahnhof Emilienstraße in den Fokus der Beamten. Er soll sich konspirativ verhalten haben, in ein vorgefahren Auto gestiegen sein und dieses nach wenigen Metern wieder verlassen haben.

Nach Drogenhandel in Hamburg: Drogen und mehrere Tausend Euro sichergestellt

Als die Beamten ihn überprüften, fanden sie ein Beutelchen mit Marihuana. Auch der Autofahrer (22) würde überprüft. Bei ihm wurden neben 108 Gramm Drogen auch 30.500 Euro gefunden. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Kokain.

Das könnte Sie auch interessieren:Polizei nimmt drei Männer in vornehmer Gegend fest

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des vermeintlichen Dealers wurden wurden weitere 17.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und eine hochwertige Armbanduhr gefunden. Beide Männer wurden festgenommen.