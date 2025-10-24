Taxi? Drogentaxi! Vermummte Polizisten stoppen mutmaßlichen Dealer

Dieser Drogenkurier hat es mit der Bezeichnung „Drogen-Taxi“ wohl etwas zu genau genommen: Er lieferte die Rauschmittel tatsächlich in einem gewöhnlichen Taxi aus – und wurde dabei von der Polizei erwischt.

Gegen 22 Uhr stoppten vermummte Polizisten das Taxi am Hauptbahnhof, an der Kirchenallee direkt vor dem Deutschen Schauspielhaus, und begannen mit der Drogenkontrolle.

Ein Spürhund durchsuchte den Tesla und wurde laut Angaben eines Reporters vor Ort fündig. Welche Drogen in welchen Mengen entdeckt wurden, ist allerdings noch unklar. (mp)