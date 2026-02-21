Drogen-Razzien: Schwerbewaffnete Polizisten stürmen Objekte in Hamburg

Am Freitagabend führte die Polizei in Dulsberg mehrere Razzien durch – wegen des Verdachts auf illegalen Drogenhandel. Dabei wurden sie gleich mehrfach fündig.

Der Einsatz an der Nordschleswiger Straße begann gegen 18 Uhr. Insgesamt drei Lokalitäten wurden laut Polizei durchsucht – teilweise mit schwer bewaffneten Kräften.

Razzien: Neun Männer versuchen zu fliehen

Bei der ersten Durchsuchung versuchten neun Männer, durch den Hinterausgang zu flüchten. Dort warteten allerdings bereits weitere Polizisten. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie insgesamt 100 Gramm Marihuana und Haschisch und Kokain im Grammbereich, sagt ein Sprecher. Außerdem befanden sich in dem Laden drei illegale Glücksspielautomaten.

Auch in den anderen beiden Lokalitäten entdeckten sie Rauschmittel: zusammengerechnet 50 Gramm Haschisch und zehn Gramm Kokain und eine Schreckschusswaffe. 16 Personen wurden überprüft und zum Teil vorläufig festgenommen. Gegen 23 Uhr war der Einsatz laut Sprecher beendet. (mp)