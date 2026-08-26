In der Gärtnerstraße in Hoheluft-West fand am Mittwochmorgen eine Durchsuchung statt. hfr

Die Polizei Lüneburg hat am frühen Mittwochmorgen an acht Adressen in Hamburg und Niedersachsen Durchsuchungen durchgeführt. Der Vorwurf: unerlaubte Einfuhr und unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Das Ermittlungsverfahren läuft bereits seit Oktober 2024 – am Mittwoch wurden die bislang verdeckten Ermittlungen öffentlich.

An den Durchsuchungen waren mehr als 100 Polizeikräfte aus Niedersachsen und Hamburg beteiligt. Zwischen 5.50 Uhr und etwa 13.30 Uhr durchsuchten die Beamten acht Adressen. Darunter waren die Wohnanschriften von Beschuldigten sowie vier Gewerbeobjekte in Hamburg und Lüneburg. Die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg führt sowohl die Ermittlungen als auch den Einsatz.

Durchsuchungen in Hamburg und Niedersachsen: Hauptverdächtiger festgenommen

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Dabei wurde ein Hauptverdächtiger festgenommen, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Lüneburg. Der Verdächtige wurde einem Haftrichter am Amtsgericht Stade vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls in eine JVA gebracht. Um wen es sich bei dem festgenommenen Hauptverdächtigen handelt, teilte die Polizei Lüneburg zunächst nicht mit.

Wie die MOPO aus Polizeikreisen erfuhr, fand eine der acht Durchsuchungen an der Gärtnerstraße 28 in Hoheluft-West statt.

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Cannabis im Wert von rund zwei Millionen Euro beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch stellten die Beamten unter anderem Vermögenswerte und Beweismittel sicher. Rund 500 Kilogramm Cannabis im Gesamtwert von rund zwei Millionen Euro – angebaut in einer Plantage in Hamburg sowie einer weiteren im Landkreis Lüneburg – wurden dabei unter anderem im Rahmen eines Vermögensarrests sichergestellt.

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Nun folgt die Auswertung der Spuren und Beweismittel. In den kommenden Tagen und Wochen sollen die sichergestellten Mobiltelefone ausgewertet werden. So sollen bereits bekannte Taten den Verdächtigen zugeordnet und nachgewiesen sowie weitere Taten aufgedeckt werden.

In den vergangenen zwei Jahren hatte die Polizei nicht nur mehrere Beschuldigte identifiziert, sondern auch den versuchten Import von rund vier Tonnen Kokain aus Südamerika nach Europa sowie den Aufbau und die Organisation von zwei professionell betriebenen Indoor-Cannabis-Plantagen nachvollzogen. Die Größe des Einsatzes sei besonders gewesen, so der Sprecher. Der versuchte Import von vier Tonnen Kokain sei eine „Hausnummer“.